В МИД Японии заявили о неизменности своей позиции по Курилам и мирному договору с Россией

ТОКИО, 22 мая. /ТАСС/. Позиция Японии относительно южной части Курильских островов и мирного договора с Россией остается неизменной, несмотря на добавление касающихся этого вопроса формулировок в ежегодный доклад по дипломатии "Синяя книга". Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Ранее на этой неделе Мотэги представил "Синюю книгу" за 2020 год кабмину, официальная публикация ее намечена на осень. В ней содержится утверждение, что "северные территории - это острова, на которые распространяется суверенитет Японии". В версии за 2019 год фраза о принадлежности отсутствовала, хотя в 2018 году она также была включена в раздел, касающийся России.

"В отношении вопроса "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова - прим. ТАСС) и в отношении продолжения переговоров по мирному договору никаких изменений в нашей позиции нет", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать, связано ли изменение формулировок в докладе с изменением позиции Японии по этой проблеме.

"Япония придерживается базовой позиции, согласно которой мы намерены продолжать упорные переговоры для решения территориального вопроса и подписания мирного договора. Мы несколько раз уже проводили обсуждение по этому вопросу с российским министром [иностранных дел Сергеем] Лавровым. Конечно, у нас имеются и различия в подходах, однако мы вместе исходим из договоренности между нашими дилерами о необходимости вести переговоры на основе Совместной декларации 1956 года", - добавил министр.

Отвечая на вопрос журналистов по поводу реакции российской стороны на изменение формулировок в ежегодном докладе по дипломатии "Синяя книга", Мотэги подчеркнул, что его целью является предоставление возможности ознакомиться с дипломатическим курсом Японии в целом, а содержание учитывает изменения международной обстановки. "Если мы возьмем статую Давида работы Микеланджело, то я думаю, что у него большая голова, а левое колено выглядит маленьким. Однако главный вопрос не в том, маленькое ли у статуи колено и большая ли голова, а в том, что целиком работа гения Микеланджело выглядит очень реалистичной", - сказал министр, указав на то, что доклад следует рассматривать как единый документ о принципах внешней политики страны.

Как заявила 21 мая на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, включение Японией в доклад претензий на южную часть Курил противоречит поставленной на высшем уровне задаче улучшения двусторонних отношений с РФ. Она также напомнила, что законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит РФ по итогам Второй мировой войны, в соответствии с международными правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим.