Лукашенко заявил, что Белоруссия будет развивать ракетное производство

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Белоруссия не собирается захватывать другие страны, поэтому не считает необходимым разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным боезарядом. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, посетивший оборонное предприятие НПООО "ОКБ ТСП".

"Конечно, мы не собираемся заниматься глобализмом, захватывать чужие государства, мы миролюбивая страна. К нам нет такого "интереса" со стороны других государств. Поэтому межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным оружием нам нет смысла разрабатывать. Мы и не можем этого делать, и должны ориентироваться на то, что возможно. Поэтому мы создаем соответствующие ракетные производства", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что не сбрасывает со счетов стрелковое оружие, бронетанковую технику, средства ПВО. "Мы это все показали на параде [9 мая в Минске]. А вот как мы выполнили программу по производству ракет высокой точности и вообще ракет, мы рассмотрим", - сказал Лукашенко.

Как заявил президент Белоруссии, развивать ракетное вооружение необходимо, так как "еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии". По его словам, к потенциальным вооруженным конфликтам "приходится готовиться в мирное время". "Никуда не денешься", - добавил он, подчеркнув, что стратегическая задача в сфере обороны - в случае "военной агрессии со стороны нанести неприемлемый урон противнику". "И мы это должны демонстрировать сейчас, чтобы те, кто, не дай бог, вздумает с нами воевать, понимали, что мы можем ответить достойно. Самый лучший ответ с точки зрения вооружений на сегодняшний день - это ракеты, высокоточное оружие", - отметил Лукашенко.

Собственная ракета

"Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран. Никто нам это оружие просто так не даст. Это нам еще повезло договориться с китайцами, им надо покланяться за это. Но дальше зависимости этой быть не должно", - добавил Лукашенко.

По данным БелТА, президент Белоруссии ознакомился с перспективными образцами вооружения, ему рассказали, что сейчас в стране освоена сборка китайских ракет, идет разработка собственного вооружения, способного поражать цели на расстоянии до 300 км. Пока сроки по созданию этих ракет не выдерживаются, разработчики заверили главу государства, что к сентябрю должен появиться первый опытный образец. Для испытания этой ракеты рассматриваются полигоны в Китае, России, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии.

В прошлом году белорусская армия начала получать модернизированную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Полонез", созданную белорусскими специалистами. Модернизированный "Полонез" отличается увеличенной до 300 км дальностью стрельбы и более высокой долей комплектующих белорусского производства, он также может применять тактическую ракету. В настоящее время в РСЗО "Полонез" используется ракета китайского производства.

РСЗО "Полонез" разработана белорусским "Заводом точной электромеханики" в кооперации с иностранным государством и была впервые представлена в 2015 году. РСЗО предназначена для поражения с высокой точностью открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов. Первоначально на РСЗО были установлены ракеты с дальностью поражения от 50 до 200 км. В октябре 2017 года были проведены испытания "Полонеза-М" с дальностью поражения до 300 км.