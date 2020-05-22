МИД КНР попросил США не вмешиваться в дела Гонконга

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Китайские власти решительно против высказываний США по поводу "притеснения" Гонконга центральными властями в Пекине и намерений Вашингтона прибегнуть к санкциями для "защиты" данного специального административного района. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Соответствующие вопросы относятся ко внутренней политике Китая, в которую не имеет права вмешиваться ни одна страна в мире, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Китайское правительство настроено решительно и будет защищать суверенитет и национальные интересы КНР. <…> Мы решительно против того, чтобы иностранные политические силы вмешивались в вопросы Гонконга, мы не изменим своей позиции".

По словам дипломата, Пекин никогда не откажется от принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконг на протяжение уже нескольких десятилетий выступает в качестве неотделимой китайской территории. "Ни одна страна в мире не допустит сепаратизма и действий, направленных на подрыв национальной безопасности", - добавил Чжао Лицзянь.

В пятницу на повестку 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине был вынесен новый закон о нацбезопасности на территории Гонконга. Как заявил зампредседателя постоянного комитета парламента Ван Чэнь, с этой целью власти Китая рассмотрят возможность создания в специальном административном районе особых государственных органов.

Ранее лидер республиканского большинства Сената Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что Вашингтон пересмотрит американо-китайские отношения в случае, если Пекин продолжит оказывать давление на этот специальный административный район.