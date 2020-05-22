МИД Китая назвал "провальным" стремление Вашингтона к противостоянию с Пекином

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что попытки американских властей противостоять Китаю и рассматривать Пекин в качестве опасного конкурента следует считать изначально ошибочными действиями, обреченными на провал.

"Это лишь предлог для усиления всестороннего давления на Китай. Подобные действия следует рассматривать лишь как принципиальную ошибку, допущенную Вашингтоном. Они обречены на провал", - подчеркнул он на регулярном брифинге в пятницу.

По словам дипломата, соответствующие доклады американского руководства по вопросам безопасности "нацелены на очернение репутации Китая". "Мы уже неоднократно выражали американской стороне свою жесткую позицию по данному поводу", - напомнил Чжао Лицзянь.

Он добавил, что Китай продолжит следовать по пути социализма с китайской спецификой и благодаря независимой национальной стратегии сможет добиться новых успехов в области социально-экономического развития.

Согласно докладу "Стратегический подход США к КНР", опубликованного в среду на сайте Белого дома, американская администрация связывает с Китаем целый ряд вызовов для национальных интересов Соединенных Штатов, в том числе экономическую политику Пекина и вопросы, касающиеся безопасности. В нем отмечается, что Вашингтон "признает долгосрочную стратегическую конкуренцию между двумя системами" и "продолжит защищать собственные интересы, продвигать американское влияние".