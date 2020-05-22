Генсек ОБСЕ выразил надежду, что США передумают выходить из Договора по открытому небу

"Обеспокоен заявлением США о выходе из Договора по открытом небу. Будет прискорбным, если выход станет реальностью, надеюсь, что США передумают. Договор является одним из столпов безопасности, имеющих решающее значение для поддержания мира и стабильности в Европе. Выход [США из договора] подрывает нашу безопасность", - отметил Гремингер.

ВЕНА, 22 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обеспокоен заявлением США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) и надеется, что Вашингтон передумает. Об этом он написал в пятницу в своем Twitter .

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Это решение вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая, пояснил госсекретарь Майкл Помпео. Он допустил возможность пересмотра решения Вашингтоном, "если Россия продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия".

В качестве причины своего шага американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в якобы избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва после этого ответила зеркально.