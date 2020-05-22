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Выход США из Договора по открытому небу

Грузия поддержала решение США о выходе из Договора по открытому небу

В МИД Грузии считают, что Россия неоднократно нарушала это соглашение, в том числе в отношении Абхазии и Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 22 мая. /ТАСС/. Грузия поддерживает намерение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), так как считает, что Россия неоднократно его нарушала, в том числе в отношении Абхазии и Южной Осетии. С таким утверждением выступил в пятницу глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Фундамент европейской безопасности держится на трех соглашениях - это Венский документ, Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор по открытому небу. Все три документа находятся в крайне тяжелом состоянии, исходя из того, что страна - участница этих договоров (РФ - здесь и далее прим. ТАСС) пренебрегает взятыми на себя международными обязательствами, в том числе занимается их иными интерпретациями", - сказал Залкалиани на брифинге после заседания правительства.

По его словам, после августовского вооруженного конфликта 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимым государствами, в связи были внесены изменения в действие ДОН и приняты "определенные ограничительные меры в связи с полетами в 10-километровой зоне возле Абхазии и Цхинвали". "Это объяснили тем, что якобы эти страны не являются участницами этого соглашения и являются независимыми субъектами, что считается пренебрежением международными правовыми нормами", - утверждал Залкалиани.

Он напомнил, что в 2012 году Грузия в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с РФ по Договору об открытом небе. "Сейчас мы находимся в очень тесном контакте с нашим главным стратегическим партнером (США), также продолжаются консультации с другими странами, которые являются участниками этого договора для того, чтобы определить каким будет наше дальнейшее участие в нем", - заключил министр.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России.

Москва эти утверждения отвергает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по договору, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.

Теги
АбхазияСШАГрузияРоссияЮжная ОсетияВыход США из Договора по открытому небу
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