Грузия поддержала решение США о выходе из Договора по открытому небу

ТБИЛИСИ, 22 мая. /ТАСС/. Грузия поддерживает намерение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), так как считает, что Россия неоднократно его нарушала, в том числе в отношении Абхазии и Южной Осетии. С таким утверждением выступил в пятницу глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

"Фундамент европейской безопасности держится на трех соглашениях - это Венский документ, Договор об обычных вооруженных силах в Европе и Договор по открытому небу. Все три документа находятся в крайне тяжелом состоянии, исходя из того, что страна - участница этих договоров (РФ - здесь и далее прим. ТАСС) пренебрегает взятыми на себя международными обязательствами, в том числе занимается их иными интерпретациями", - сказал Залкалиани на брифинге после заседания правительства.

По его словам, после августовского вооруженного конфликта 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимым государствами, в связи были внесены изменения в действие ДОН и приняты "определенные ограничительные меры в связи с полетами в 10-километровой зоне возле Абхазии и Цхинвали". "Это объяснили тем, что якобы эти страны не являются участницами этого соглашения и являются независимыми субъектами, что считается пренебрежением международными правовыми нормами", - утверждал Залкалиани.

Он напомнил, что в 2012 году Грузия в одностороннем порядке приостановила сотрудничество с РФ по Договору об открытом небе. "Сейчас мы находимся в очень тесном контакте с нашим главным стратегическим партнером (США), также продолжаются консультации с другими странами, которые являются участниками этого договора для того, чтобы определить каким будет наше дальнейшее участие в нем", - заключил министр.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России.

Москва эти утверждения отвергает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по договору, которые ранее уже высказывались. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны.