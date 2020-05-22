Украина продлила Зюганову запрет на въезд в страну на три года

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о запрете въезда в страну в отношении 41 иностранца, среди которых лидер КПРФ Геннадий Зюганов и композитор и продюсер Максим Фадеев. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в пятницу.

"За последний месяц СБУ запретила въезд на Украину 41 иностранцу. Среди них - российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма", - сказано в сообщении СБУ, опубликованном в Facebook.

При этом указывается, что Зюганову был продлен запрет на въезд на три года. В СБУ также уточнили, что в отношении Фадеева принято решение о запрете въезда на такой же срок. "СБУ принимает такие решения в отношении лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины", - пояснили в ведомстве.

Ранее украинские власти запретили въезд в страну более чем 150 деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Так называемый черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу нацбезопасности", Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется.

Украина также запрещает въезд и рядовым гражданам РФ. По данным СБУ, в течение 2019 года пограничники не впустили в страну более 7 тыс. россиян. Отказ, пояснили в СБУ, выдавался на основании наличия запрета въезда в страну, превышения срока пребывания, а также информации о посещении неподконтрольных Киеву территорий.