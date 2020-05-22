Украина подала в международный арбитраж иск против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Украина подала меморандум в международный арбитраж с целью получить компенсацию от России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом в пятницу сообщил МИД Украины в Twitter.

"Сегодня Украина подала свой меморандум по делу Украины против России о задержании военных кораблей и их экипажей в ноябре 2018 года", - сказано в сообщении. При этом не уточняется, в какой конкретно суд подан иск.

До этого в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал меморандум, а накануне распоряжением президента страны Владимира Зеленского заместитель главы МИД Евгений Енин и посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов были уполномочены представлять Украину в делах против России в международном суде ООН и арбитражах.

Иск на миллионы долларов

Енин в интервью "Радио Свобода" 18 мая сообщал, что Киев подает в международный арбитраж иск с претензией к России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позже он уточнил, что значительной частью иска является "обоснование компенсации материального и морального вреда украинским морякам, которые незаконно удерживались на территории Российской Федерации в течение девяти месяцев". Кроме того, по его словам, в иске идет речь "о компенсации Военно-морским силам Украины за те повреждения, которые были нанесены украинским кораблям во время их захвата, и потери из-за варварского обращение российской стороны с указанным имуществом", а также "о компенсации за потери, которые понесла украинская сторона из-за того, что некоторое время ВМС Украины не могли использовать три корабля". Замглавы МИД заявил, что компенсация составляет несколько миллионов долларов, однако точную сумму не назвал.

По словам Енина, после подачи меморандума российская сторона будет иметь срок до 22 августа для передачи своих предварительных возражений относительно юрисдикции суда. Решение суда по юрисдикции может быть вынесено осенью 2021 года, слушания по существу могут начаться еще через год, а в середине 2023 года, считает замглавы МИД, решение может быть вынесено.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы. Все 24 моряка возвратились на Украину в результате состоявшегося 7 сентября 2019 года между Москвой и Киевом взаимного освобождения и возвращения на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Несмотря на обмен украинских моряков, в России дело против них не закрыто. В конце января стало известно, что следователи ФСБ России приостановили следственные действия по нему на неограниченный срок в связи с отсутствием возможности обеспечить участие моряков в деле.