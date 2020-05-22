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Йемен: 30 лет единства, которого не было

© AP Photo/Hani Mohammed
Йемен отмечает юбилей своего объединения на фоне непрекращающейся войны, тяжелых внутренних распрей и неприкрытого внешнего вмешательства

22 мая 1990 года путем слияния Йеменской Арабской Республики и Народной Демократической Республики Йемен была образована Йеменская Республика. За три десятилетия она пережила многое: обострялись и вспыхивали междоусобные конфликты, страну сотрясали громкие теракты сначала экстремистов из "Аль-Каиды, а затем и "Исламского государства" (обе запрещены в РФ). Едва наметившийся экономический подъем оборвала пресловутая "арабская весна", по сути, проложившая путь к очередному падению государства в бездну новых войн и потрясений. Отмечая свой "жемчужный" юбилей, Йемен продолжает мечтать о единстве.

Непокорный Юг

Южный Йемен, бывший под британским протекторатом с 1839 года, получил независимость в 1967 году. Практически сразу руководство Народно-Демократической Республики Йемен приняло просоветскую ориентацию и при содействии СССР начало преобразования. Были национализированы порты, промышленные предприятия, прошла коллективизация в аграрном секторе, построены заводы, дома, кинотеатры, дома культуры и спорта. Тысячи советских специалистов трудились в этой стране, а Советский Союз принимал и обучал южан у себя.

Но этот социалистический эксперимент закончился 30 лет назад после объединения в единое государство, во главе которого встал президент Северного Йемена Али Абдалла Салех (Северный Йемен стал независимым государством с 1918 года на фоне распада Османской империи). В 1994 году сепаратистские тенденции вылились в вооруженное противостояние армейских частей Севера и Юга, закончившееся победой северян. За попытку раскола южане поплатились тогда сотнями жизней.

Объединение 1990 года и война 1994 года с Северным Йеменом для Юга не прошли даром — он стал меняться и жить по другим правилам и порядкам. Постепенно возвращались исламские обычаи, в согласии с которыми женщины, одевавшиеся по-европейски, были вынуждены облачиться в черные длиннополые платья — "абаи" — и скрывать лица никабом. Закрылись отели и рестораны, где подавали алкогольные напитки, был уничтожен знаменитый пивоваренный завод "Сира", построенный еще во времена английской колонизации. Но и ныне коренные жители Юга с трепетом говорят о не таком уж далеком прошлом, и многие мечтают в него вернуться.

Южная часть страны с населением в 4 млн человек продолжает добивается независимости и возвращения статус-кво, существовавшего до объединения с Севером. Уже в новых реалиях в 2017 году сепаратисты сформировали Южный переходный совет (ЮПС). Его возглавил экс-губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Он был уволен со свой должности президентом Абд Раббо Мансуром Хади как раз за поддержку южных сепаратистов. Сам президент Хади бежал в Аден из захваченной сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) столицы страны Саны.

В августе прошлого года в ставшей временной столице страны Адене начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС, в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Сепаратистам, требовавшим отстранить президента, которого они называли ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" (йеменское крыло ассоциации "Братья-мусульмане", запрещенной в РФ), удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец. Через несколько дней после саудовского вмешательства южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями.

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Их итогом стало подписание в Эр-Рияде 5 ноября прошлого года примирительного соглашения, которое, предусматривавшего, в частности, создание единого правительства в составе 24 министерских портфелей, которые в равной степени были бы распределены между южными и северными провинциями. Кроме того, стороны договорились слить воедино все подконтрольные им вооруженные отряды и силовые структуры, подчинить их Министерству обороны и МВД, а также объединить усилия под руководством аравийской коалиции с целью противостоять удерживающим Сану хуситам и террористическим группировкам "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Новый "союз" из-за очередных разногласий опять развалился, и в конце апреля текущего года ЮПС объявил самоуправление в контролируемых им районах, в том числе в городе Аден, введя также на этих территориях режим чрезвычайного положения. Такие действия вызвали резкую критику как международно признанных властей и Эр-Рияда, так и международного сообщества. Между тем мало кто пытался разобраться в истинных причинах происходящего, огульно обвиняя южан в очередном акте сепаратизма.

"Мы хотим мира и наших прав"

В беседе с ТАСС официальный представитель ЮПС Низар Хейсам выразил уверенность в том, что у южан "просто не осталось другого выбора". "Мы заняли такую позицию после того, как предоставили легитимному правительству достаточно времени для выполнения эр-риядского соглашения, — сказал он. — Однако на практике получилась значительная задержка в реализации его политических и экономических положений, а поскольку ситуация в южных регионах серьезно ухудшилась, совет вмешался и объявил самоуправление, чтобы выплатить людям зарплаты и предоставить все необходимые услуги".

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По его убеждению, главная причина неспособности довести сделку до конца заключается в доминировании партии "Аль-Ислах" в политических решениях легитимного кабмина. "Они отвергают любое участие совета и, несмотря на подписание соглашения, намеренно подрывают его, — отметил Хейсам. — Прокатарское и протурецкое крыло исламистов получает огромные средства, чтобы сорвать выполнение сделки, посеять раздор и перебросить свои силы из Мариба в южные районы, что только способствует ухудшению ситуации".

"Гуманитарная ситуация очень плохая, южные регионы нуждаются в поддержке со стороны международных институтов. Ведь всем известно, что в прошлом власти Севера преднамеренно разрушили инфраструктуру Юга, и нынешняя ситуация крайне нерадостная, — напомнил он. — Да, мы призываем к восстановлению своего политического образования еще с 1994 года, но сейчас говорим о соглашении, подписанном как Переходным советом, так и правительством, что требует от обеих сторон взять на себя обязательства по его выполнению. Однако это — наши земля и богатство, и они должны использоваться для служения гражданам".

"Наши руки протянуты к миру, мы поддерживаем инициативы посланника ООН, призывающего сесть за стол переговоров, чтобы найти решение, которое гарантировало бы южанам восстановление их политического образования, — указал собеседник агентства. — Но, к сожалению, планы внешних сторон, которые служат интересам "братьев", всегда ставили своей целью внести путаницу, и это происходит не только в Йемене, но и в государствах Персидского залива, Египте. Переходный совет не будет сотрудничать с этой структурой, которая терроризировала нашу страну. Мы не можем допустить, чтобы наша земля перешла к связанным с исламистами образованиям и группировкам. Аден, с его географическим положением, служит международным интересам, и, если он попадет в руки "братства", а Север окончательно останется у хуситов, это будет катастрофой".

"Историческая ошибка"

Спикер ЮПС считает объединение "исторической ошибкой". "Этот процесс не проистекал из воли народа, поэтому совершенную ошибку необходимо исправить", — заметил он, указав на то, что, по убеждению южан, ситуация, когда два государства "живут бок о бок в мире и безопасности, без ненависти и злобы, вполне естественная". "ЮПС был создан в соответствии с четкими целями для выражения воли народа Юга, требующего суверенитета над всей территорией и его полной независимости. Однако из-за текущей ситуации и внешнего вмешательства совет считает себя в настоящее время стратегическим партнером коалиции для противодействия иранским, турецким и катарским проектам", — указал Хейсам.

Что касается урегулирования и мира с хуситами, то, по его мнению, это было бы возможно, если мятежники принимали бы диалог и не пытались уладить свои проблемы иначе. "Я уверен, что северные регионы погрязли в межконфессиональных конфликтах, что требует сохранения арабской идентичности в Йемене, — сказал он. — Реальная проблема заключается в том, что стороны на Севере формируются на идеологической основе, и это вызывает новые баталии и вооруженные конфликты. Единственный выход — это всеобъемлющее урегулирование под руководством ООН с участием действующих и имеющих влияние игроков на местах".

Провалившийся проект

Многие в Йемене и за его пределами полагают, что единство потерпело крах. "Проект единства стал большим провалом, и сегодня каждый на Севере и Юге платит свою цену, — полагает йеменский политолог Ясир аль-Яфъи. — Йеменцам вновь стать едиными, как это произошло 30 лет назад, будет очень трудно".

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Так, по его словам, обстановка в целом осложняется как борьбой за контроль над северными территориями между хуситами и их злейшими противниками — сторонниками "Аль-Ислах", вооруженными конфликтами между этими различными группировками, а также распространением коронавируса, кризисом на Юге, попытками "братьев" доминировать в легитимном правительстве. "В такой атмосфере трудно вести диалог между йеменскими фракциями", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах урегулирования.

Он не исключил, что выход можно искать в выдвигаемой рядом южных политиков инициативе, призывающей к провозглашению сроком на пять лет федеративного и поделенного на два региона государства, в котором южанам было бы представлено право на самоопределение. "Но все же нынешнее положение дел и взгляды на будущее заставляют нас больше смотреть в сторону двух государств, поскольку продолжение существования объединенного Йемена представляется сложным", — полагает эксперт.

Искусственное единство 

Профессор политологии Каирского университета Мустафа ас-Сейид называет проект "одного Йемена" искусственным. "В значительной степени это было именно так — единство получило шанс благодаря военной интервенции северян, а то, что было согласовано с южанами, никогда не было реализовано, поэтому и стали все громче звучать голоса, требующие отделения, — сказал он. — Региональное и международное вмешательство не является единственной причиной обострения кризиса. Оно заключается и в различиях между самими йеменцами, которые не могут договориться, что и приводит к столь трагической ситуации в Йемене". 

В комментариях ТАСС он указал на то, что конфликт между хуситами и так называемым законным правительством "заставляет южан придерживаться отделения и дистанцироваться от этих распрей". Мятежники, по его мнению, не согласны участвовать в кабмине, которым руководит кто-либо другой, и не готовы терять власть, которой они добились в некоторых областях республики. "Нынешняя атмосфера абсолютно не способствует возрождению единой страны, и это так и останется несбыточной мечтой, если йеменские стороны не проявят необходимой мудрости в преодолении разногласий", — заключил он.

Дмитрий Тарасов, Каир

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