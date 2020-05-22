Источник: США требуют от НАТО поддержать их выход из ДОН, возложив ответственность на РФ

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. США требуют от стран НАТО принять заявление в поддержку решения Вашингтона об одностороннем выходе из Договора по открытому небу (ДОН), а также возложить на Россию ответственность за этот шаг. Об этом сообщил ТАСС в пятницу дипломатический источник в Брюсселе в преддверии экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов по ситуации вокруг ДОН, которое пройдет вечером.

"США намерены заручиться поддержкой союзников в вопросе выхода из Договора по открытому небу. Администрация США настаивает на принятии в пятницу заявления Североатлантического совета в поддержку решения о выходе из ДОН, в котором его причиной названо невыполнение Россией положений этого документа", - сообщил он. Он отказался оценивать вероятность принятия этого документа на заседании Совета НАТО.

Отвечая на вопрос, консультировались ли США со странами альянса о своем решении покинуть ДОН, дипломат заявил: "США неоднократно выносили вопрос об этом договоре на обсуждение на встречах разного уровня на протяжении последних нескольких лет. Однако с начала мая в НАТО не проводилось консультаций, которые бы включали представителей всех стран альянса по этой проблеме".

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ситуация с Договором по открытому небу аналогична использованной США схеме при выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, развал этого ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности, теперь происходит повторение аналогичного подхода применительно к Договору по открытому небу.