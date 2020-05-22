Главы МИД 10 стран ЕС сожалеют о решении США выйти из Договора по открытому небу

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Главы МИД 10 стран ЕС сожалеют о намерении США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но при этом обеспокоены тем, как Россией выполняет положения данного соглашения. С соответствующим совместным заявлением выступили главы МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

"Мы сожалеем об объявленном правительством США намерении выйти из Договора по открытому небу, хотя мы разделяем их озабоченность по поводу выполнения Россией положений Договора", - отмечается в документе, который в пятницу распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ. Министры заявили о желании своих стран и впредь выполнять ДОН, который, по их мнению, является ценным с точки зрения обеспечения коллективной безопасности и архитектуры контроля над вооружениями.

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о якобы мевших место нарушениях договора. По словам замглавы МИД РФ Рябкова, США сами являются грубыми нарушителями.