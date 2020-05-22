{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США из Договора по открытому небу

Главы МИД 10 стран ЕС сожалеют о решении США выйти из Договора по открытому небу

БЕРЛИН, 22 мая. /ТАСС/. Главы МИД 10 стран ЕС сожалеют о намерении США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но при этом обеспокоены тем, как Россией выполняет положения данного соглашения. С соответствующим совместным заявлением выступили главы МИД Бельгии, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

"Мы сожалеем об объявленном правительством США намерении выйти из Договора по открытому небу, хотя мы разделяем их озабоченность по поводу выполнения Россией положений Договора", - отмечается в документе, который в пятницу распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ. Министры заявили о желании своих стран и впредь выполнять ДОН, который, по их мнению, является ценным с точки зрения обеспечения коллективной безопасности и архитектуры контроля над вооружениями.

Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о якобы мевших место нарушениях договора. По словам замглавы МИД РФ Рябкова, США сами являются грубыми нарушителями.

Теги
СШАВыход США из Договора по открытому небу
МИД Украины создал общественную платформу по освобождению удерживаемых в РФ украинцев
Она будет применяться для усиления международного давления на Россию, говорится в сообщении министерства
Читать полностью