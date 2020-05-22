МИД Украины создал общественную платформу по освобождению удерживаемых в РФ украинцев

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины создало общественную платформу, которая будет координировать действия страны по освобождению удерживаемых в РФ украинцев. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД страны.

"Платформа не будет подменять деятельность других органов государственной власти. Это площадка для обсуждения и согласования действий, результатом которых должно стать усиление международного давления на РФ", - говорится в сообщении.

Участниками платформы станут представители органов государственной власти, которые занимаются вопросами освобождения, члены неправительственных правозащитных организаций и объединений родственников заключенных, и представители Меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ). К работе платформы также будут привлекаться и освобожденные ранее в порядке обмена с РФ украинцы.

Подобная общественная платформа существовала на Украине в 2016 - 2019 годах. Как утверждают в МИД, она "стала успешным примером взаимодействия между государственным и общественным сектором" по вопросам освобождения граждан Украины.

В сентябре 2019 года Россия и Украина уже произвели взаимное освобождение и возвращение на родину арестованных или осужденных граждан по формуле "35 на 35". Президент Украины Владимир Зеленский в январе этого года заявлял о начале переговоров с Россией о новом обмене удерживаемыми лицами. Договоренности пока не были достигнуты.