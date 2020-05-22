НАТО призывает Россию вернуться к полному выполнению Договора по открытому небу

БРЮССЕЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. НАТО считает, что Россия должна отменить "ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией", а также вернуться "к полному выполнению" Договора по открытому небу (ДОН), что позволит сохранить это соглашение после одностороннего выхода из него США. Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, распространенном в пятницу по итогам экстренного заседания Совета НАТО.

"Россия на протяжении многих лет накладывала ограничения, несовместимые с действием данного договора, в том числе на [инспекционные] полеты в районе Калининграда, и ограничивала полеты над Россией близ ее границ с Грузией. Продолжающееся избирательное исполнение Россией своих обязательств по этому договору подрывает вклад этого важного документа в стабильность и безопасность Евроатлантического региона, - говорится в заявлении. - Соединенные Штаты провозгласили, что Россия нарушила условия договора, и объявили о своем намерении выйти из соглашения через 6 месяцев в соответствии с нормами договора. США также заявили, что они, однако, могут пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению договора".

Генсек НАТО утверждал в заявлении, что страны НАТО в полном объеме выполняют ДОН и "привержены сохранению этого документа и режиму контроля над вооружениями". "Возвращение России к полному выполнению этого договора является лучшим способом его сохранения", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу дипломатический источник ТАСС сообщил, что США добиваются от всех стран НАТО поддержки своего решения об одностороннем выходе из ДОН и возложения всей ответственности за этот шаг на Россию. Между тем агентство ДПА со ссылкой на собственные источники в организации сообщило, что США не получили во время экстренного заседания Совета НАТО абсолютной поддержки со стороны своих партнеров по альянсу по этому вопросу.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ситуация с Договором по открытому небу аналогична использованной США схеме при выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, развал этого ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности, теперь происходит повторение аналогичного подхода применительно к Договору по открытому небу.

В новость были внесены изменения (20:24 мск) в связи с уточнением пресс-службы НАТО, речь идет о заявлении генерального секретаря.