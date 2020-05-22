Источник: антикитайская риторика усилится в случае второго срока Трампа

ТАСС, 22 мая. Жесткая риторика со стороны Белого дома в адрес Китая усилится, если президент США Дональд Трамп переизберется на второй срок, и в перспективе может привести к серьезному обострению отношений между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС высокопоставленный источник в аппарате Конгресса США.

"В теории - да, [Конгресс конфликта с Китаем] не хочет, - сказал собеседник, отвечая на вопрос, какие настроения преобладают среди американских законодателей относительно перспектив отношений с КНР. - Но войны случаются и вопреки расчетам. Есть теория игр. Двое игроков действуют против своих интересов и даже понимают это - и все же не могут остановиться. Всегда есть риск, когда раздуваешь риторику и разжигаешь страсти в обоих народах. А они разожжены. И если Трамп выиграет еще один срок, риторика может усилиться еще больше".

Собеседник также скептически отнесся к возможности реализации идеи о прекращении американских выплат Китаю по долгам. "Это внутриполитически выгодно, - продолжил он. - А с каких пор внутриполитическая выгода обязана корениться в здравой политике? Может, на этой теме и можно играть, поскольку есть некий барьер, который не даст довести дело до катастрофы, естественное ограничение".

В апреле сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса". Американский сенатор предлагал, в том числе, списать часть долга США Китаю. Президент США Дональд Трамп также в интервью телеканалу Fox Business не исключил возможности прекращения отношений с КНР из-за пандемии коронавируса, который, по мнению хозяина Белого дома, распространился за пределы Китая из-за недостаточных мер по его сдерживанию.