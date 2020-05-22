ФБР раскрыло личность устроившего стрельбу у базы ВМС в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США опознало человека, устроившего стрельбу в четверг рядом с базой ВМС США в американском городе Корпус-Кристи (штат Техас). Об этом сообщило в пятницу местное отделение ФБР.

"Теперь, когда близкие родственники были оповещены, ФБР официально подтверждает, что подозреваемый в стрельбе в четверг в Корпус-Кристи опознан. Это 20-летний Адам Салим Альсахли", - говорится в Twitter отделения бюро в Хьюстоне. Иных подробностей пока не приводится.

При стрельбе на КПП на территории базы была ранена военнослужащая ВМС США. Первоначально ее госпитализировали, однако позднее выписали. Открывший огонь мужчина был убит в перестрелке. Официальный представитель ФБР США Лия Гривс ранее заявила, что ЧП имеет отношение к терроризму.

На этой базе проходят подготовку пилоты ВМС США.