Пелоси раскритиковала решение Трампа о выходе из ДОН

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу раскритиковала решение американского президента Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).

"Выход президента [из ДОН] бесцельно ослепит Америку и наших союзников, приободряя при этом наших врагов. Это решение посылает России ясный сигнал, что она может продолжать свое плохое поведение без наблюдения и контроля [за ней со стороны]", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

По мнению спикера Палаты представителей, "выход из ДОН без замены [договора] еще больше подрывает авторитет Америки в мировом сообществе". Пелоси также призвала Трампа прекратить "атаки на давние международные соглашения, которые обеспечивают безопасность США.

Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России, в то время как Москва эти утверждения отрицает и выдвигает встречные обвинения. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу, которые ранее уже высказывались.