Демократы раскритиковали решение Трампа отправить аппараты ИВЛ в Россию

ТАСС, 22 мая. Демократы в Палате представителей Конгресса США в пятницу направили письмо в Белый дом с критикой решения президента Дональда Трампа отправить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщило агентство Bloomberg .

"Представляется, что вы способны <...> отправлять аппараты ИВЛ в другие страны в качестве подарков или услуг, которые могут служить вашим политическим или личным интересам, без какого-либо значимого стратегического обоснования, тщательного межведомственного процесса или рациональной причины для таких действий", - говорится в письме демократов. Они заявляют, что аппараты ИВЛ остро необходимостью в США в связи с большим числом зараженных новым коронавирусом.

Конгрессмены в своем письме также запросили администрацию Трампа предоставить им связанную с аппаратами ИВЛ документацию и финансовую отчетность, а также резюме переговоров американского лидера и президента РФ Владимира Путина.

В четверг американский военный самолет С-17 доставил в аэропорт Внуково-3 партию из 50 аппаратов ИВЛ. Всего США намерены передать России 200 таких аппаратов. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала аппараты ИВЛ американцам.