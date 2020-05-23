WSJ: стрелок у базы ВМС в Техасе поддерживал радикальные исламистские течения

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Стрелок, открывший в четверг огонь рядом с базой ВМС США в городе Корпус-Кристи (штат Техас), предположительно высказывался в поддержку радикальных исламистских течений. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные организации SITE Intelligence Group, отслеживающей деятельность экстремистов в интернете.

Согласно ее информации, 20-летний Адам Салим Альсахли, убитый в перестрелке, выступал с поддержкой неназванного члена группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ). Кроме того, он высказывался в пользу "многочисленных радикальных проповедников" из Саудовской Аравии. По словам главы SITE Intelligence Group Риты Катц, об этом свидетельствуют публикации на страницах в социальных сетях, которые предположительно принадлежали стрелку.

Ранее официальный представитель ФБР Лия Гривс заявила о том, что стрельба рядом с базой ВМС США в Корпус-Кристи имеет отношение к терроризму. При этом она не пояснила, как следователи пришли к такому выводу. Как она добавила, власти разыскивают некое лицо, которое может быть связано с человеком, открывшим огонь.

При стрельбе на КПП на территории базы была ранена военнослужащая ВМС США. Первоначально ее госпитализировали, однако позднее выписали. Открывший огонь мужчина был убит в перестрелке. На этой базе проходят подготовку пилоты ВМС США.