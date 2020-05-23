ФБР проведет внутреннюю проверку в связи с расследованием в отношении Флинна

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проведет внутреннюю проверку того, как сотрудники ведомства вели расследование в отношении Майкла Флинна, являвшегося до февраля 2017 года помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Fox News .

"Директор ФБР Кристофер Рей сегодня распорядился <...> провести проверку расследования в отношении Майкла Флинна", - цитирует телекомпания заявление бюро. В ходе проверки, в частности, планируется выяснить, были ли сотрудниками ФБР допущены какие-либо нарушения.

Речь идет только о тех, кто все еще продолжает работать в бюро, поскольку "ФБР не может принимать какие-либо дисциплинарные меры" в отношении бывших сотрудников. Fox News при этом отмечает, что многие из тех, кто занимался делом Флинна, уже сменили место работы.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года он был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки. Вынесение приговора Флинну намечалось на 27 февраля, но потом было отложено на неопределенный срок.

7 мая Министерство юстиции США объявило, что прекращает уголовное дело в отношении Флинна после оценки "всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию". Решение было принято после того, как министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффу Дженсену проверить, насколько законно действовали сотрудники ФБР при взятии показаний у Флинна 24 января 2017 года. Дженсен пришел к заключению, что эта беседа "проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования". Американский суд, однако, пока не торопится прекращать дело и намерен вначале заслушать мнение сторонних юристов и независимых экспертных организаций.

Пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни на брифинге для журналистов ранее заявляла, что, по мнению Белого дома, ФБР фактически совершило преступление против Флинна. По ее словам, представители спецслужбы заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение Флинна.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.