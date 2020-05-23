WP: власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники газета The Washington Post .

Договор о нераспространении ядерного оружия: кто к нему так и не присоединился?

По ее сведениям, данный вопрос поднимался в прошлую пятницу на встрече американских чиновников из ведомств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Договоренность о проведении испытания тогда достигнута не была. Один из чиновников заявил изданию, что обсуждения продолжаются. Другой источник заявил "Вашингтон пост", что в конечном счете было принято решение принять другие меры в ответ на угрозы, которые, по мнению Вашингтона, исходят от КНР и РФ, но избегать возобновления ядерных испытаний. В Совете национальной безопасности при Белом доме эту информацию прокомментировать отказались, подчеркивает газета.

Один из представителей администрации высокого ранга отметил изданию, что демонстрация Москве и Пекину того, что США могут провести "быстрое испытание", может дать США преимущество в переговорах о контроле над вооружениями, к которым Вашингтон хочет привлечь не только Россию, но и Китай. Газета указывает, что в ходе упомянутой встречи возникли серьезные разногласия по поводу идеи проведения ядерного испытания.

Как отмечает The Washington Post, сторонники ядерного нераспространения считают, что возобновление ядерных испытаний может привести к дестабилизирующим последствиям. "Это будет приглашением для других обладающих ядерным оружием стран последовать этому примеру. <...> Это было бы отмашкой для беспрецедентной гонки вооружений. Это также подорвало бы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - приводит газета слова руководителя американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла.