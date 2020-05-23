Венесуэла сообщила в ООН об угрозе со стороны США иранским танкерам с топливом

ТАСС, 23 мая. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в пятницу предупредил Совет Безопасности ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша об исходящей от США угрозе направляющимся в Венесуэлу иранским танкерам с топливом.

"Сегодня мы уведомили Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерриша об угрозе неминуемого применения Соединенными Штатами военной силы в отношении иранских судов, везущих горючее в Венесуэлу. <...> Вооруженные атаки на танкеры, осуществляющие свободные торговлю и судоходство между суверенными государствами - это проявление агрессии. Морская блокада усугубляется тем фактом, что она лишает население целой страны необходимых средств к существованию", - подчеркнул Монкада в своем аккаунте в Twitter.

Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международных норм и прав граждан республики. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".

20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти Соединенных Штатов рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.