Посол США в ФРГ раскритиковал Мааса за реакцию на решение по Договору по открытому небу

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса за реакцию на объявление Вашингтона о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

"Вместо того, чтобы сетовать на реакцию США, Хайко Маасу следовало бы в последние годы усилить давление на Россию с тем, чтобы она выполняла свои обязательства", - заявил американский дипломат в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post.

Маас 21 мая выразил сожаление в связи с планами Вашингтона и заверил, что Германия продолжит соблюдать положения Договора.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью другой германской газете - Bild - утверждал, что США вынуждены были принять такое решение по ДОН, поскольку, с точки зрения Вашингтона, "российская сторона систематически нарушала Договор, отказывая самолетам американцев и союзников в совершении полетов [над российской территорией]". В то же время он заявил, что РФ использовала соглашение, "чтобы пролетать над гражданскими учреждениями, Белым домом, Кэмп-Дэвидом и площадкой для гольфа, где проводит время президент".

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.