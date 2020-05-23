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Выход США из Договора по открытому небу

Посол США в ФРГ раскритиковал Мааса за реакцию на решение по Договору по открытому небу

Ричард Гренелл заявил, что Германии следовало бы усилить давление на Россию вместо того, чтобы "сетовать на реакцию США"

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса за реакцию на объявление Вашингтона о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).

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"Вместо того, чтобы сетовать на реакцию США, Хайко Маасу следовало бы в последние годы усилить давление на Россию с тем, чтобы она выполняла свои обязательства", - заявил американский дипломат в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post.

Маас 21 мая выразил сожаление в связи с планами Вашингтона и заверил, что Германия продолжит соблюдать положения Договора.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью другой германской газете - Bild - утверждал, что США вынуждены были принять такое решение по ДОН, поскольку, с точки зрения Вашингтона, "российская сторона систематически нарушала Договор, отказывая самолетам американцев и союзников в совершении полетов [над российской территорией]". В то же время он заявил, что РФ использовала соглашение, "чтобы пролетать над гражданскими учреждениями, Белым домом, Кэмп-Дэвидом и площадкой для гольфа, где проводит время президент".

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе Соединенных Штатов из ДОН вступает в силу через шесть месяцев. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.

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СШАГерманияМаас, ХайкоВыход США из Договора по открытому небу
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