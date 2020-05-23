В Киеве заявили, что Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Украина заинтересована в сохранении действия Договора по открытому небу (ДОН), из которого хотят выйти США. Об этом говорится в комментарии украинского Министерства иностранных дел, опубликованном в субботу на его сайте.

"Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание официальное сообщение Государственного департамента США о намерениях выйти из Договора по открытому небу", - говорится в комментарии дипломатического ведомства.

"Украина очень заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации настоящего договора, но при условии его добросовестного выполнения всеми без исключения государствами-участниками", - говорится в комментарии МИД.

Украинское дипведомство напомнило, что в соответствии с договором США провели наблюдательный полет с участием инспекторов из других стран вдоль северного побережья Крыма. Однако, по мнению украинского МИД, начиная с 2015 года, роль и эффективность ДОН постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг над Крымом, неподконтрольной Киеву частью Донбасса и над участками территории РФ, прилегающими к границе Украины.

В то же время МИД призвал все государства - участники ДОН приложить максимальные усилия для поисков выхода из сложившейся ситуации ради сохранения режима "открытого неба".

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о намерении Вашингтона выйти из ДОН. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение о выходе вступает в силу через шесть месяцев. В качестве причины американская сторона назвала якобы имевшие место нарушения договора со стороны России. Москва эти утверждения отвергает, заявляя, что сохраняет приверженность договору, а также выдвигает встречные обвинения.