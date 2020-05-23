Роухани: США столкнутся с проблемами, если будут угрожать иранским танкерам

ТЕГЕРАН, 23 мая. /ТАСС/. США столкнутся с проблемами, если американская сторона будет препятствовать передвижению иранских танкеров. Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"В том случае, если американцы будут создавать трудности нашим танкерам в Карибском море или где-либо еще, то им придется столкнуться с проблемами, - приводит слова Роухани его пресс-служба. - Мы всегда будем иметь право защищать наш суверенитет".

Он добавил, что "действия США создают неприемлемую обстановку в разных частях мире".

17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу. Он подчеркнул, что "в случае любого рода угрозы в отношении иранских судов незамедлительно последует решительная реакция со стороны Ирана".

Как заявил 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международных норм и прав граждан республики. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на представителя американской администрации, что Вашингтон рассматривает возможность применения мер в отношении Тегерана за поставки топлива Каракасу.