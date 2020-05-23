Медведчук назвал Саакашвили проводником политики внешнего управления Украиной

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал назначенного главой исполнительного комитета реформ бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводником политики внешнего управления Украиной.

"Господин Саакашвили за годы работы в Украине не проявил себя человеком, который может принести ей пользу, - сказал Медведчук в субботу в эфире спутникового телеканала RTVI. - Естественно, надо бы сказать, что поживем - увидим, но и сегодня является очевидным, что пользы никакой ни власти, ни тем более стране или украинскому народу Саакашвили на этом посту, который ему искусственно создали, не принесет. В том числе и в вопросах реформ".

Кроме того, по мнению главы политсовета ОПЗЖ, остается неясным, сможет ли Саакашвили работать под началом действующего президента Украины Владимира Зеленского. "Посмотрим, как будет работать ему при Зеленском, - сказал Медведчук. - Насколько ему будет комфортно работать. Просто вопрос заключается не в том, при ком, а в том, что этот человек может делать".

"Председатель исполнительного комитета по реформам в Украине - это придуманная должность, которая не имеет влияния на правительство, на президента, на те ведомства и государственные комитеты, которые должны реализовывать реформы, или влияния на ту же Верховную раду. Это очередной проводник политики внешнего управления", - добавил Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 мая указ о назначении Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ. Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены решения.

В 2015 году украинский президент Петр Порошенко пригласил Саакашвили на Украину, предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко после возникшего между ними конфликта лишил гражданства Саакашвили, который в то время находился за пределами Украины. В сентябре 2017 года Саакашвили смог вернуться на Украину и пытался через суд получить статус гражданина, нуждающегося в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, в конце того же месяца тот вновь приехал на Украину.