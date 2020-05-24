ТАСС, 24 мая. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом в воскресенье сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как указывает ЦТАК, встреча была посвящена обсуждению "насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики". Как уточняется, в ходе совещания была предложена стратегия усиления ядерного сдерживания при условии "использования стратегических сил лишь в случае крайней необходимости".

Участники заседания также указали на отдельные недостатки в организации Корейской народной армии (КНА) и обсудили варианты их исправления. Кроме того, на повестке встречи был вопрос о комплектовании новых подразделений КНА.

Ким Чен Ын 11 апреля провел заседание политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики, после чего вплоть до 1 мая в СМИ КНДР не было сообщений о его появлении на официальных мероприятиях. Из-за отсутствия председателя Госсовета КНДР на ежегодной сессии Верховного народного собрания (ВНС) 12 апреля и на церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля в западных и южнокорейских СМИ появились утверждения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына и о якобы перенесенной им операции.