Генсек ООН призвал к мирному урегулированию ситуации в Афганистане

ТАСС, 24 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует объявление правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) трехдневного прекращения огня в связи с праздником разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом заявил в субботу его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует объявление правительством Афганистана и "Талибаном" [трехдневного] прекращения огня, это даст возможность афганскому народу отпраздновать Ид аль-Фитр в мирных условиях", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

Гутерриш также призвал все стороны воспользоваться появившейся возможностью и присоединиться к мирному процессу в республике. "Только мирное урегулирование может положить конец страданиям в Афганистане", - подчеркивается в заявлении. Генсек также подтвердил неизменную приверженность ООН поддержке народа и правительства Афганистана в этом отношении.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на заявление талибов сообщил, что представители движения объявили о трехдневном прекращении огня. По его данным, в заявлении указывается, что бойцы движения не будут осуществлять атаки в течение трех дней, однако готовы оказать сопротивление в случае нападения на их позиции. Президент Афганистана Ашраф Гани в свою очередь приветствовал объявление трехдневного прекращения огня и поручил силам безопасности страны поддерживать временное перемирие.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами. По информации Национального совета безопасности Афганистана, сторонники "Талибана" совершили более 2,8 тыс. нападений после подписания соглашения с США.

12 мая президент Афганистана Ашраф Гани отдал силовым ведомствам страны приказ перейти из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков террористических группировок, действующих на афганской территории.