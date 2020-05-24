Китай выразил готовность вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Китай совместно с Россией готов решительно отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", - сказал он.

Ван И также отметил, что Китай готов "усиливать двустороннее сотрудничество в формате ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, а также G20 для подготовки к будущим изменениям [в мире после пандемии]".

Отношения Китая и США

Некоторые политические силы в США пытаются подвести Пекин и Вашингтон к краю новой холодной войны, добавил Ван И.

"Мы заметили, что некоторые политические силы в Соединенных Штатах враждебно относятся к отношениям Китая и США и толкают две наших страны на край новой холодной войны. Это опасная попытка изменить волю истории, она может разрушить результаты длившегося десятилетиями сотрудничества Китая и США, сократит перспективы развития самих Соединенных Штатов, а также подвергнет риску стабильность и процветание мира. Мудрые люди с хорошим видением по обе стороны должны выйти вперед и остановить это", - указал он.

"Китай не имеет никаких намерений изменить или заменить США. Пришло время для США отказаться от намерений изменить Китай и прекратить чинить препятствия маршу 1,4 млрд людей на пути к модернизации", - добавил дипломат.

"Для защиты фундаментальных интересов китайского и американского народов, а также процветания и будущего человечества Китай и США должны и обязаны найти путь к мирному сосуществованию и обоюдно выгодному сотрудничеству", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Сближение Китая и Тайваня

Администрация США должна прекратить недооценивать решимость Китая воссоединиться с Тайванем, заявил министр иностранных дел КНР.

"Советуем США отказаться от их иллюзий и политических расчетов и не предпринимать каких-либо попыток переступить красную черту в отношении Китая, а также перестать недооценивать непоколебимую решимость народа численностью 1,4 млрд человек защищать национальное воссоединение", - подчеркнул дипломат.

"Воссоединение двух берегов Тайваньского пролива является исторической тенденцией. Ни один человек или сила не смогут помешать этому. Мы призываем США в полной мере осознать всю чувствительность проблемы Тайваня и следовать принципу одного Китая и трем совместным китайско-американским коммюнике", - указал он.

На состоявшихся 11 января выборах на острове с большим отрывом победила действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии, выступающей против политики сближения с Китайской Народной Республикой. В среду политик, выступая на церемонии вступления в должность на второй четырехлетний срок полномочий, отметила, что считает неприемлемой формулу "одна страна - две системы", которую предлагает Пекин в качестве основы для мирного воссоединения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.