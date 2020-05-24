Глава МИД Турции: чартерные рейсы с Россией могут начаться до регулярного авиасообщения

АНКАРА, 24 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что до возобновления регулярных рейсов между Турцией и Россией могут начать осуществляться чартерные рейсы для российских туристов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы хотим, чтобы у туристов из [РФ и Германии], которые хотят прилететь в Турцию чартерными рейсами, даже если еще не начнется регулярное авиасообщение, была возможность в безопасных условиях приехать в Турцию, провести здесь отпуск и затем вернуться домой", - утверждает глава МИД республики.

Накануне Чавушоглу заявил, что Анкара ведет активные переговоры по теме туризма с разными странами, включая Россию.

Между тем ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил, что туристический поток из России в Турцию в 2020 году может снизиться на 40% из-за ситуации с коронавирусом.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 155 тыс., умерли 4 308 человек, выздоровели 117 602.