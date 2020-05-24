Глава МИД КНР назвал сотрудничество Китая и России "крепостью" от нападок некоторых стран

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Россия и Китай поддерживают и защищают друг друга перед лицом необоснованных нападок отдельных стран в условиях пандемии, двустороннее сотрудничество является "прочной крепостью" от "политического вируса". Об этом в воскресенье на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Перед лицом необоснованного нападения и дискредитации отдельных стран [в условиях пандемии] обе стороны [Россия и Китай] поддерживают друг друга, выступают за справедливость, становятся неприступной крепостью для политического вируса, что демонстрирует высокий уровень стратегического сотрудничества между КНР и РФ", - сказал он.

"Убежден, что пока Россия и Китай стоят плечом к плечу, тесно сотрудничают спина к спине, стабильность мира во всем мире, международная беспристрастность и справедливость находятся под надежной защитой", - резюмировал Ван И.

США обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. Как утверждал Трамп, Китай не дал вирусу распространиться внутри страны, но дал ему уйти в Европу и США.

В свою очередь в Пекине выразили сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 19 мая заявил, что американское руководство "выступает с необоснованными заявлениями, цель которых - очернить репутацию Китая", и потребовал от США перестать клеветать на КНР ради решения собственных проблем.