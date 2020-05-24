Нетаньяху заявил, что дела против него сфабрикованы в попытке отстранить правых от власти

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал в воскресенье дела, по которым его обвиняют в злоупотреблениях и коррупции, сфабрикованными ради отстранения от власти в стране представителей правых. Соответствующее заявление глава кабмина сделал в ходе телеобращения из здания окружного суда в Иерусалиме, куда он прибыл ранее на первое заседание по трем делам против него.

"Все дела сфабрикованы с самого начала. То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня и правый лагерь", - сказал премьер, обращение которого транслировали основные каналы израильского телевидения. "Весь правый лагерь оказался сегодня на скамье подсудимых в качестве подзащитного. Я прибыл в суд", - добавил премьер перед тем, как отправиться в зал заседаний. С премьером в суд в знак поддержки прибыли несколько членов его нового правительства, включая министра финансов Исраэля Каца, транспорта Мири Регев и внутренней безопасности Амира Охану.

Премьер вновь потребовал, чтобы судебное заседание по его делам транслировалось в прямом эфире. Суд ранее уже отверг это требование. Кроме этого, он также обязал премьера присутствовать на первом заседании, в ходе которого ему будут зачитаны заключения прокуратуры, а он должен будет ответить, понятна ли ему суть дел.

Рассматривает дела против Нетаньяху коллегия из трех судей. Возглавляет ее Ривка Фридман-Фельдман, которая ранее входила в состав коллегии, вынесшей приговор по делу экс-премьера Эхуда Ольмерта, вместе с ней по делам Нетаньяху работают судьи Моше Бар-Ам и Одед Шахам.

Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что заседание суда в воскресенье носит технический характер, на нем должен быть определен порядок слушаний. По информации израильского телеканала I24, заявлено участие трех сотен свидетелей, так что на урегулирование вопросов ведения может уйти до полугода. Yedioth Ahronoth напоминает, что дело предшественника Нетаньяху на премьерском посту Ольмерта было открыто в 2007 году, в суд оно было передано в августе 2009 года, лишь в сентябре 2012 года он был признан виновным, а окончательный приговор был вынесен только в мае 2014 года. К моменту начала судебного процесса над ним Ольмерт уже ушел с поста руководителя кабмина.

I24 показал кадры из зала суда перед началом самого заседания, снимать которое не разрешается. Все находившиеся в зале, включая премьера, были в масках. Первое заседание по делам Нетаньяху должно было состояться 17 марта, но было перенесено на 24 мая из-за действовавших в Израиле карантинных мер, направленных на предупреждение распространения коронавируса.

Обвинения против Нетаньяху

Обвинительные заключения по трем делам, подозреваемым по которым проходит Нетаньяху, были переданы в окружной суд Иерусалима 28 января. Как сообщила тогда канцелярия генерального прокурора страны Авихая Мандельблита, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент) в начале января просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования. Генпрокурор 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного "дела 4000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, а по "делу 1000" и "делу 2000" премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Следователи в 2017-2018 годах 12 раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам. В феврале 2019 года Мандельблит заявил, что намерен принять рекомендации полиции и выдвинуть обвинения, а также назначил дату для обязательных по закону досудебных слушаний. В октябре 2019 года в Иерусалиме прошли длившиеся четыре дня досудебные слушания, в ходе которых адвокатам Нетаньяху была предоставлена возможность переубедить Мандельблита в необходимости выдвигать обвинения.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. В ноябре прошлого года он назвал решение генпрокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота".