В Израиле открылся судебный процесс над Нетаньяху. В чем его обвиняют

Первое расследование в отношении премьер-министра было проведено в 1999-2000 годах. Тогда полиция выдвинула против него пять обвинений - во взяточничестве, попытке присвоения государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и попытках помешать расследованию. Однако за неимением достаточных доказательств все дела были закрыты, не дойдя до суда.

В 2016 году началось новое расследование. Оно велось в рамках трех отдельных дел, которые получили названия в прессе по их номерам - "дело 1000", "дело 2000" и "дело 4000". На их основании 21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил Нетаньяху обвинения. По "делу 1000" и "делу 2000" премьеру вменяют мошенничество и злоупотребление доверием (ст. 284 УК предусматривает лишение свободы на три года), по "делу 4000" его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве (ст. 290 УК, срок лишения свободы может достигать 10 лет). 28 января 2020 года все дела были переданы в Окружной суд Иерусалима.