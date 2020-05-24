В Израиле открылся судебный процесс над Нетаньяху. В чем его обвиняют

В Израиле 24 мая началось первое заседание Окружного суда Иерусалима по трем делам, возбужденным в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Это первый случай в истории страны, когда действующий глава правительства проходит обвиняемым в уголовном процессе.
Расследование
Первое расследование в отношении премьер-министра было проведено в 1999-2000 годах. Тогда полиция выдвинула против него пять обвинений - во взяточничестве, попытке присвоения государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и попытках помешать расследованию. Однако за неимением достаточных доказательств все дела были закрыты, не дойдя до суда.
В 2016 году началось новое расследование. Оно велось в рамках трех отдельных дел, которые получили названия в прессе по их номерам - "дело 1000", "дело 2000" и "дело 4000". На их основании 21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предъявил Нетаньяху обвинения. По "делу 1000" и "делу 2000" премьеру вменяют мошенничество и злоупотребление доверием (ст. 284 УК предусматривает лишение свободы на три года), по "делу 4000" его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве (ст. 290 УК, срок лишения свободы может достигать 10 лет). 28 января 2020 года все дела были переданы в Окружной суд Иерусалима.
Дело "о подарках"
В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги. Согласно следствию, в 2011-2016 годах премьер-министр получал подарки, в частности коробки сигар и ящики шампанского, от голливудского продюсера Арнона Милчена (гражданин Израиля) и австралийского миллиардера Джеймса Пэкера. Их стоимость оценивается в 957,8 тыс. шекелей (или $264 тыс.). В свою очередь Нетаньяху, пользуясь служебным положением, оказывал поддержку Милчену. Так, в 2014 году, когда кинопродюсеру не продлевали американскую визу, после просьбы Нетаньяху к госсекретарю США Джону Керри она была пролонгирована на 10 лет. Премьер-министр также, по утверждению следователей, пытался добиться для Милчена продления действия освобождения от подоходного налога за пределами Израиля на 10 лет, но не смог убедить министра финансов Яира Лапида принять для этого соответствующие меры.
Кроме того, по версии прокуратуры, в 2015 году продюсер, рассматривавший вопрос покупки акций коммуникационной израильской компании "Решет" и заинтересованный в ее слиянии с "Кешет", обратился к премьер-министру с просьбой посодействовать объединению фирм. Это позволило бы извлечь Милчену экономическую выгоду от инвестиций. Нетаньяху организовал ряд встреч, однако сделка не состоялась из-за отсутствия соглашения между акционерами компаний. Таким образом, по мнению обвинения, Биньямин Нетаньяху, принимая подарки от указанных лиц и оказывая им помощь, нарушил ряд утвержденных правительством в 1978 году рекомендаций для обеспечения "чистоты власти" (правила Шломо Ашера - главы комитета по предотвращению конфликта интересов в 1977-1980 годах). Согласно им, министр должен действовать беспристрастно, без проявления личной заинтересованности и избегать конфликта интересов.
Дело "о тайных переговорах с издателем Yedioth Ahronoth"
В "деле 2000" речь идет о серии тайных встреч Нетаньяху с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов Yedioth Ahronoth Арноном Мозесом. Следователи утверждают, что темой бесед была сделка о положительном освещении деятельности правительства Нетаньяху в обмен на ограничение возможностей конкурента Yedioth Ahronoth - бесплатной ежедневной газеты Israel Hayom. Так, в 2014 году Арнон Мозес предлагал премьеру использовать его полномочия для принятия закона, ограничивающего тираж Israel Hayom. Несмотря на то, что закон не был принят, премьера обвиняют в том, что он не отклонил предложение Мозеса, хотя и не ответил утвердительно, и продолжил ведение с ним переговоров.
Дело "Безек-Walla"
В "деле 4000" фигурирует израильская телекоммуникационная компания "Безек" и ее владелец Шауль Алович.
Прокуратура подозревает, что при проведении реформ на рынке телекоммуникационных услуг в 2014-2017 годах премьер, занимавший также пост министра связи, лоббировал коммерческие интересы Шауля Аловича, а также оказывал ему административную поддержку. Благодаря этому бизнесмен получил не менее 1,8 млрд шекелей (около $520 тыс.) прибыли при сомнительных сделках, в частности при покупке пакета акций израильской компании спутникового телевидения Yes в 2015 году. Взамен принадлежащий Аловичу информационный портал Walla (второй по величине охвата аудитории в стране) положительно освещал деятельность правительства, в особенности в предвыборный период. При этом Нетаньяху и его жена Сара прямо или косвенно влияли на редакционную политику интернет-ресурса. Такой обмен сторона обвинения рассматривает как получение взятки.
Реакция Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху отрицает все обвинения в свой адрес, называя их "предвзятыми и преувеличенными", а себя "жертвой охоты на ведьм", которую ведут СМИ и его оппоненты. Он обвинил полицию и прокуратуру в попытке "государственного переворота с помощью ложных обвинений" и призвал к расследованию действий самих следователей.
Юридические последствия
Согласно израильскому законодательству, должностное лицо, которому предъявлены обвинения, должно покинуть пост. Исключение сделано только для главы правительства, который может оставаться в должности до решения суда. В соответствии с соглашением о формировании коалиционного правительства, достигнутому 20 апреля 2020 года между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", Биньямин Нетаньяху будет занимать премьерский пост первые полтора года, затем он станет замглавой правительства. Но и тогда ему будет разрешено оставаться в должности на время суда.