Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять агрессии Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Политика Израиля состоит в противостоянии агрессивным действиям Ирана и его попыткам закрепиться в Сирии. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая в здании Кнессета (парламента) на первом рабочем заседании 35-го правительства страны, сформированного им по итогам выборов 2 марта.

"Наша политика - противостоять агрессии Ирана повсеместно и противодействовать его попыткам закрепиться в Сирии. Мы постоянно работаем и над тем, чтобы предотвратить попытки Ирана поставлять в Сирию или разрабатывать на территории Сирии оружие, которое могло бы быть использовано им или его сателлитами для того, чтобы угрожать Государству Израиль", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху подчеркнул, что для Израиля "угрозы в области безопасности не прекращаются ни на минуту". "Вы слышали, что правитель Ирана Хаменеи (духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи - прим. ТАСС) угрожает нам [Израилю] уничтожением. Каждый, кто хочет уничтожить нас, не добьется успеха, но подвергнет себя большой опасности", - добавил премьер.

Нетаньяху, обращаясь к министрам своего пятого в карьере и четвертого подряд с 2009 года кабмина, отметил, что "это правительство представляет всех граждан Израиля без исключения". "Подавляющее большинство граждан Израиля выбрало нас и просило работать вместе, в тесном сотрудничестве, ради их блага", - добавил он.

В воскресенье израильское правительство утвердило состав нового кабинета безопасности страны и правительственной комиссии по вопросам противодействия коронавирусу, указали в канцелярии.