Минобороны КНР выразило протест США в связи с планами поставить торпеды Тайваню

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Китая выразило решительный протест США в связи с одобрением Госдепартаментом возможной сделки по продаже Тайваню 18 торпед на сумму $180 млн. Об этом говорится в опубликованном 24 мая заявлении оборонного ведомства.

"Такие действия США являются серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, это грубое вмешательство во внутренние дела Китая. КНР выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест", - указывается в заявлении.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время отношения между двумя берегами Тайваньского пролива осложнены тем, что ранее глава администрации острова Цай Инвэнь отказалась выполнять условия так называемого консенсуса 1992 года. "В этих условиях открытое заявление США о новых поставках вооружений Тайваню направляет администрации Демократической прогрессивной партии и сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, грубый и ложный сигнал, что наносит серьезный ущерб суверенитету и безопасности Китая, миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также развитию китайско-американских отношений", - отмечается в заявлении Минобороны.

В среду Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) Министерства обороны США сообщило, что Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню 18 торпед MK-48 Mod6 AT и сопутствующего оборудования к ним на общую сумму $180 млн.

Как сообщило в четверг Центральное информационное агентство Тайваня, эта поставка поддержит программу острова по строительству флота собственных подводных лодок. Этот проект предусматривает строительство до восьми субмарин, первая из которых должна появиться к 2024 году. На эти цели выделено $1,6 млрд.

Ситуация вокруг Тайваня

На состоявшихся 11 января выборах на острове с большим отрывом победила действующая глава администрации Тайваня Цай Инвэнь от Демократической прогрессивной партии, выступающей против политики сближения с материковым Китаем. В среду политик, выступая на церемонии вступления в должность на второй четырехлетний срок полномочий, отметила, что считает неприемлемой формулу "одна страна - две системы", которую предлагает Пекин в качестве основы для мирного воссоединения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.