США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

Говоря о китайской стороне, О'Брайен отметил: "Похоже, что с помощью закона, касающегося национальной безопасности, они, по сути, собираются захватить Гонконг". По его словам, в случае такого развития событий госсекретарь США Майкл Помпео, "вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая".

"Трудно представить себе, что Гонконг по-прежнему будет азиатским финансовым центром в случае захвата Китаем", - добавил советник президента США Дональда Трампа. О'Брайен выразил уверенность в том, что при таком развитии событий крупные финансовые компании вряд ли продолжат работу в Гонконге. По его мнению, многие жители этого специального административного района уедут из него.

По словам О'Брайена, "Китай нуждается в капитале других стран для развития экономики и расширения среднего класса". Как полагает советник Трампа, "потеря доступа к капиталу" станет ударом для китайского руководства.

Законопроект о нацбезопасности

В пятницу на повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) в Пекине была вынесена резолюция о разработке нового закона о нацбезопасности на территории Гонконга. С этой целью власти Китая рассмотрят возможность создания в специальном административном районе особых органов госбезопасности.

Перспективы легализации деятельности китайских спецслужб в Гонконге вызвали озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти поддержали инициативу, указав, что она не затронет законные права и свободы населения и направлена лишь на противодействие терроризму, сепаратизму и антигосударственной подрывной деятельности.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние месяцы ситуация в городе в целом оставалась спокойной.