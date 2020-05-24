Полиция задержала не менее 180 участников беспорядков в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. Органы правопорядка в Гонконге в воскресенье задержали не менее 180 демонстрантов, участвовавших в несанкционированных акциях протеста в ряде районов города. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

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"По состоянию на 21:30 (16:30 мск) полиция задержала по меньшей мере 180 человек, участвовавших в незаконных собраниях и совершавших неправомерные действия в общественных местах", - отмечается в заявлении.

Правоохранительные органы осудили радикальные выходки некоторых манифестантов, которые, как утверждается, устраивали акты вандализма, били стекла магазинов, бросали бутылки с крыш, кидали камни.

Сотни, а по некоторым оценкам, тысячи демонстрантов попытались собраться на акцию протеста против планов Пекина принять резолюцию о подготовке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Полиция пресекла выступления групп молодежи, разогнав их с помощью нескольких канистр слезоточивого газа и на короткое время задействовав грузовик с водяными пушками.

Подавляющее большинство митингующих в итоге разошлись, протесты обошлись без крупномасштабных столкновений. В настоящее время ситуация в городе в целом остается спокойной. По свидетельству корреспондента ТАСС, стражи порядка продолжают нести дежурство на ключевых улицах и перекрестках на острове Гонконга и в материковой части города. Патрули останавливают для проверок машины, досматривают лиц, вызывающих подозрение.