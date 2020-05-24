В центре Киева при участии националистов прошел митинг против политики Зеленского

КИЕВ, 24 мая. /ТАСС/. Митинг против кадровой политики президента Украины Владимира Зеленского и его подходов к урегулированию конфликта в Донбассе собрал на площади Независимости в центре Киева около тысячи человек. Как передает корреспондент ТАСС с места события, организаторами политической акции выступили сразу два десятка объединений, в том числе националисты из "Свободы" и "Национального корпуса".

Акция была приурочена к первой годовщине президентства Зеленского и получила название "Стоп реванш". Большинство ее участников со сцены, которую организаторы установили в центре украинской столицы, обвиняли главу государства в неудовлетворительной кадровой политике, в частности требовали отставки главы офиса президента Андрея Ермака. Кроме того, они добивались отказа от выполнения политической части Минских соглашений.

После митинга на площади Независимости участники акции по улице Институтской направились в правительственный квартал к зданию офиса президента, где закрепили на заборе плакаты с требованиями к главе государства. На одном из них обозначен призыв к Зеленскому "готовиться к 111-й статье Уголовного кодекса Украины", она подразумевает ответственность за государственную измену.

В связи с проведением митинга сотрудники правоохранительных органов в центре Киева несли службу в усиленном режиме. По предварительным данным, нарушений правопорядка зафиксировано не было.

20 мая исполнился год со дня инаугурации Зеленского. В 2019 году он одержал убедительную победу, набрав во втором туре более 73,2% голосов и опередив экс-президента Петра Порошенко почти в три раза.

Киевский международный институт социологии на этой неделе обнародовал данные опроса, согласно которым около 70% граждан страны считает, что Зеленский не справляется с урегулированием конфликта в Донбассе. По мнению 69% опрошенных, в течение года глава государства "вел неуспешную политику" на этом направлении. 66% респондентов также считают, что Зеленский не справляется с задачей по искоренению коррупции, еще 64% - с противодействием экономическому кризису.