СМИ: сирийские войска уничтожили банду террористов на юго-западе провинции Ракка

ТАСС, 25 мая. Подразделения сирийской армии ликвидировали банду террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в ходе операции, проведенной на юго-западе провинции Ракка. Как передал в воскресенье новостной портал Al-Masdar, правительственные силы зачистили окрестности города Сальмия, откуда боевики регулярно нападали на военно-транспортные колонны.

"Члены банды были выслежены и уничтожены, в результате удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор", - сообщил порталу сирийский военный, принимавший участие в операции. По его словам, теперь перед войсками стоит задача обеспечить защиту нефтяных колодцев, расположенных в этом регионе, в частности на месторождении Эт-Тайим.

Банды ИГ, которые утратили после разгрома в 2017 году контроль над захваченными ранее обширными территориями на востоке Сирии и в соседнем Ираке, заметно активизировали в последнее время свои вооруженные вылазки. По сведениям панарабской газеты Asharq Al-Awsat, террористы провели за месяц рамадан по лунному календарю (24 апреля - 24 мая) не менее 11 операций против правительственных сил, в ходе которых были убиты 37 сирийских военнослужащих и ополченцев. За этот же период они неоднократно атаковали курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС) на восточном берегу Евфрата, устраивали теракты в населенных пунктах, убивали и похищали жителей. Всего в Заевфратье за месяц было зафиксировано 43 такие вылазки, число погибших среди мирных жителей превысило 20 человек.

По данным издания, в ходе ответных действий сирийские войска и курдские бойцы уничтожили 47 террористов, в том числе четверых полевых командиров.