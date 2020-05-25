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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Деньги пойдут на разработку лекарств
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет всю свою зарплату, составляющую от $400 до $450 тысяч в год, на борьбу с коронавирусом.

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"Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату - от $400 до $450 тысяч в год - обратно правительству. Последний чек [был передан] на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по реагированию на COVID (болезнь, вызываемую коронавирусом). Это большая честь", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

К своей публикации президент США прикрепил ссылку на сообщение о том, что он перечислил $100 тыс. - всю свою зарплату за первый квартал нынешнего года - на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,64 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 97,7 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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