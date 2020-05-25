Комиссар полиции Гонконга поддержал инициативу Пекина о принятии закона о нацбезопасности

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 мая. /ТАСС/. Комиссар полиции Гонконга Крис Тан в понедельник заявил о своей полной поддержке инициативе Пекина по разработке и принятию закона об обеспечении национальной безопасности в этом специальном административном районе Китая, где в воскресенье были пресечены новые беспорядки.

По его словам, в городе активизировались радикальные силы. "С июня прошлого года, когда вспыхнули массовые насильственные протесты, было зарегистрировано 14 случаев применения взрывчатых веществ и пять случаев конфискации огнестрельного оружия и боеприпасов. Изъятые взрывчатые вещества были схожими с теми, которые обычно использовались в террористических атаках за рубежом", - отметил шеф полиции.

По его словам, радикальные элементы подорвали самодельные бомбы в государственной больнице и в общественном транспорте. "Столкнувшись с массовыми беспорядками и деятельностью экстремальных сепаратистских сил, выступающих за "гонконгскую независимость", полиция осознала, что Гонконг столкнулся с угрозой для национальной безопасности и необходимо принять эффективные меры, направленные на предотвращение ухудшения ситуации", - подчеркнул Крис Тан.

Новый закон, по его словам, поможет бороться с сепаратистскими силами и восстановить социальный порядок. "Полиция полностью поддерживает это решение и будет выполнять свои обязанности по поддержанию нацбезопасности и стабильности в Гонконге", - подчеркнул комиссар.

В воскресенье стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов, которые после нескольких месяцев затишья вновь вышли на улицы города и пытались провоцировать беспорядки. Было задержано 180 человек.

В июне 2019 года в Гонконге начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые длились до середины ноября и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма.