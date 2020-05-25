СМИ: КНДР готовится принять на вооружение новую ракетную субмарину

ТАСС, 25 мая. Разведка Республики Корея продолжает следить за возможным скорым появлением в составе ВМС КНДР новой ракетной подводной лодки. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские разведывательные круги.

"По нашим данным, подводная лодка готова к поступлению на вооружение ВМС КНДР. Мы внимательно следим за ее введением в строй", - приводит агентство заявление источников.

По данным южнокорейской разведки, новая неатомная ракетная субмарина построена на военных верфях в городе Синпхо на восточном побережье страны. Подлодка может иметь водоизмещение 3 тыс. тонн и вооружена тремя новыми баллистическим ракетами средней дальности Pukguksong-3. В октябре 2019 года состоялся первый испытательный пуск этой ракеты. Она пролетела 450 км на максимальной высоте около 910 км.

Новая ракетная подлодка может войти в состав стратегических сил КНДР, арсенал которых сейчас составляют бомбардировщики и ракеты с ядерными боеголовками, отмечает Yonhap.

Агентство связывает поступление на вооружение ВМС КНДР новой ракетной субмарины с заявлением Пхеньяна в конце 2019 года о том, что "Север в ближайшее время может продемонстрировать новое стратегическое оружие".

В состав ВМС КНДР в настоящее время входят 70 подводных лодок устаревших типов. По оценке разведки Южной Кореи, они не могут действовать за пределами территориальных вод КНДР.