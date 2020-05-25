Помпео поблагодарил Кабул за инициативу освободить 2 тыс. талибов

ТАСС, 25 мая. Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил благодарность Кабулу за инициативу афганских властей освободить 2 тыс. сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в своем Twitter сообщил в понедельник президент Афганистана Ашраф Гани.

Афганский лидер написал, что Помпео в телефонном разговоре с ним и с главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой "поблагодарил афганские власти за смелый процесс по освобождению до 2 тыс. талибов". Афганский президент добавил, что Помпео указал на стремление Вашингтона "добиваться долгосрочного прекращения огня [на афганской земле] и начала прямых [межафганских] переговоров".

В воскресенье Гани распорядился освободить из тюрем до 2 тыс. сторонников "Талибана" в качестве знака доброй воли в ответ на объявленное талибами перемирие на период мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Президент Афганистана приветствовал объявление талибами трехдневного прекращения огня и поручил силам безопасности страны поддерживать временный режим перемирия.

11 мая власти Афганистана объявили о временной приостановке процесса освобождения заключенных боевиков "Талибана" из-за задержки талибами передачи пленных афганских военнослужащих правительству в Кабуле. Как заявил тогда представитель Национального совета безопасности страны, на тот момент "власти выпустили из тюрем тысячу талибов, "Талибан" же передал властям только 105 военнослужащих, находившихся в плену у радикалов".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские консультации должны были начаться еще 10 марта. Как оговаривалось, в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.