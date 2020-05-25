МИД Китая сделал США серьезное представление за намерение ввести санкции из-за Гонконга

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Китайские власти сделали США серьезное представление за планы американской стороны ввести санкции против Пекина за "ущемление автономии Гонконга". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай решительно против того, чтобы отдельные американские политики поднимали шум вокруг проходящего Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) по вопросу Гонконга. В связи с этим мы уже сделали США серьезное представление", - сообщил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Пекин занимает неизменную позицию и не позволит ни одной стране ущемлять свои национальные интересы, ставить под угрозу стабильность в Китае.

24 мая помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон введет санкции против КНР, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.

22 мая в повестку сессии ВСНП в Пекине была включена резолюция, касающаяся подготовки закона о нацбезопасности на территории Гонконга. Цель проекта - создать особый механизм, который позволит более эффективно поддерживать общественный порядок в этом специальном административном районе.