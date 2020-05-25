Посол Грузии на Украине сообщил, что его возвращение в Киев зависит от консультаций в МИД

ТБИЛИСИ, 25 мая. /ТАСС/. Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, который был временно отозван из-за назначения экс-президента республики Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ, считает, что вопрос о его возвращении в Киев зависит от консультаций в МИД.

"Это уже не моя компетенция. Этот вопрос [о возможном возвращении в Киев] вы должны задать руководству [МИД Грузии]. О моей судьбе станет известно лишь после консультаций", - сказал журналистам в понедельник Шарашенидзе, который прибыл в МИД. По его словам, сейчас проходит первый раунд консультаций, а сколько они продлятся пока никто сказать не может.

Дипломат также сообщил, что украинские власти не были удивлены решением Грузии о его отзыве. "На Украине я проводил встречи на высоком уровне. Я ознакомил их с нотой протеста. Формой протеста был избран отзыв посла для консультаций. Сегодня я пришел на консультации. Украинская сторона как наш стратегический партнер приняла эту форму и не была удивлена", - добавил дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ. В ответ на назначение Тбилиси отозвал из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него на родине было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году занимавший тогда пост украинского президента Петр Порошенко пригласил Саакашвили на Украину. Он предоставил ему гражданство и назначил губернатором Одесской области. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства после возникшего между ними конфликта. В то время он находился за пределами Украины. В сентябре 2017 года Саакашвили смог вернуться в страну и пытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите, однако в феврале 2018 года его задержали и выдворили в Польшу. Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство. В конце того же месяца он вновь приехал на Украину.