СМИ: самолеты Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана

БЕЙРУТ, 25 мая. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и совершили полеты на пониженной высоте над населенными пунктами на юге страны. Об этом сообщило в понедельник агентство Al Watania. По его информации, израильские пилоты имитировали воздушные атаки на город Марджаюн и его окрестности, что вызвало беспокойство среди местных жителей.

Израильские самолеты появились в небе Ливана после проведения шиитской партией "Хезболлах" символического парада в Млите, где находится мемориальный комплекс в память героев сопротивления. Парад шиитских бойцов был приурочен отмечаемой в понедельник 20-й годовщине эвакуации израильских войск из Южного Ливана. Все массовые мероприятия ливанской общественности по этому поводу отменены из-за принятых властями мер против распространения коронавируса.

С начала мая израильские ВВС совершают интенсивные разведывательные полеты над Ливаном. 12 мая не менее восьми истребителей были замечены в небе над пограничной с Сирией местностью - фермами Шебаа, Хасбаей, Аркубом и вершиной Джебель-эш-Шейх. 20 мая самолеты имитировали налет на город Набатия и соседний с ним район Иклим ат-Туфах, где находится один из оплотов "Хезболлах".

Ливанские военные проинформировали командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нарушениях израильской стороной резолюции 1701 Совбеза ООН, установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года. Президент республики Мишель Аун в свою очередь заявил 20 мая спецкоординатору ООН по Ливану Яну Кубишу, что ливанское правительство "стремится к сохранению спокойствия на границе, несмотря на израильские провокации".

14 мая вмешательство миротворцев из состава ВСООНЛ предотвратило вооруженный инцидент на границе после того, как группа из 25 израильских военных вышла за пределы пограничных заграждений и провела операцию по прочесыванию местности возле ливанского селения Эдейса. По тревоге в этот пограничный район был направлен отряд ливанских солдат. Прибывший следом патруль "голубых касок" взял под контроль ситуацию, и через некоторое время израильские военнослужащие вернулись на свою территорию.