Глава МИД Сербии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

БЕЛГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич поблагодарил Россию за оказанную республике помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского внешнеполитического ведомства по результатам встречи министра с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

"Министр Дачич выразил благодарность за своевременную помощь российских специалистов Сербии в борьбе против пандемии COVID-19, которой еще раз была подтверждена солидарность и традиционная дружба между нашими народами и странами", - говорится в сообщении.

Собеседники также выразили надежду, что улучшение эпидемиологической ситуации в Сербии и России в ближайшее время даст возможность обмена визитами на высоком уровне, говорится в сообщении МИД республики.

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белград, запланированный на 25-26 марта, был отложен из-за коронавируса. Главы МИД двух стран договорились, что Лавров посетит Сербию после завершения чрезвычайного положения, которое было введено в Сербии.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. С 3 апреля по 18 мая российский сводный отряд, действующий в Республике Сербия, провел полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов более чем в 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн 685 тыс. квадратных метров внутренних помещений, около 500 тыс. квадратных метров дорог с твердым покрытием. Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированного коронавирусом.