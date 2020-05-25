Лондон проведет новую экспертизу вопроса об участии Huawei в развертывании сетей 5G

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Великобритания проведет новую экспертизу роли китайской компании Huawei в развертывании сетей 5G в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

Всесторонним изучением этого вопроса займется, по ее данным, Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), входящий в британскую спецслужбу электронной разведки (Центр правительственной связи Великобритании - Government Communications Headquarters, GCHQ).

"Безопасность и устойчивость наших сетей мобильной связи имеют первостепенное значение", - заявил официальный представитель NCSC. "После того, как США объявили о дополнительных санкциях в отношении Huawei, NCSC внимательно рассмотрит любые аспекты возможного воздействия продукции китайской компании на британские сети", - добавил он.

Как проинформировала ранее газета The Daily Telegraph, правительство Великобритании сведет к нулю роль этой китайской компании в развертывании сетей 5G в королевстве, а к 2023 может полностью прекратить использование ее продуктов в британской инфраструктуре связи. Планы необходимых для этого шагов распорядился разработать премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Он по-прежнему хочет сохранять отношения с Китаем, но масштабы сделки по Huawei будут существенно сокращены. Профильным структурам поручено как можно быстрее подготовить план уменьшения роли Huawei", - сказал знакомый с ситуацией источник.

The Daily Telegraph отмечает, что Джонсон, вероятно, готовится объявить об изменении позиции британского правительства по Huawei в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом. В пятницу в канцелярии британского премьера сообщили, что он рассматривает возможность в июне принять участие в саммите G7, который, по словам Трампа, с высокой вероятностью состоится в очном формате в Белом доме.

Власти США объявили о введении новых ограничений, требующих от иностранных компаний, использующих американские технологии или программное обеспечение для изготовления полупроводников, получать специальные лицензии для поставки компьютерных чипов Huawei. Согласно заявлению Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, отвечающего за экспортный контроль, речь идет о "планах защитить национальную безопасность США, ограничив возможности Huawei использовать технологии и программное обеспечение США для разработки и изготовления полупроводников за границей".

В мае прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.