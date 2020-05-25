Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу MH17 опубликованные в СМИ заявления Гиркина

ГААГА, 25 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Прокуратура Нидерландов может приобщить к делу о катастрофе Boeing в Донбассе сделанные в СМИ заявления одного из обвиняемых, бывшего лидера ополчения в Донецкой народной республике Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом в понедельник сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Брехтье ван де Мосдейк.

"Интервью могут быть добавлены в дело, которое очень большое и содержит самые разнообразные документы", - отметил она. "Однако пока не ясно, будут ли определенные интервью Гиркина использованы в качестве [подтверждающих] доказательств, - подчеркнула ван де Мосдейк. - Я не могу сказать это сейчас".

Ранее Гиркин заявил британской газете The Times, что ощущает "моральную ответственность" за гибель пассажиров рейса МН17, потерпевшего крушение на востоке Украины в 2014 году.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области, в результате катастрофы погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук", из которой был сбит Boeing, на Украину с территории России.

Судебный процесс над ними начался 9 марта в Нидерландах. Вместе с Гиркиным по делу проходят еще три человека, его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, а Харченко является украинцем. Интересы Пулатова в суде представляет группа из российского и двух голландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе расследования.