В Раде считают, что дело против лидеров оппозиции стало расплатой за мирные инициативы

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Открытие уголовных дел против лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) стало реакцией их политических оппонентов на Украине на мирные инициативы для урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение в понедельник высказал сопредседатель фракции ОПЗЖ в Раде Вадим Рабинович.

Ранее в понедельник депутат Рады от фракции "Голос" Соломия Бобровская сообщала, что Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора открыть дело по статье о госизмене против представителей ОПЗЖ. Она уточняла, что речь идет о группе депутатов, которые в марте этого года проводили переговоры с руководством России. В составе делегации, которая обсуждала в Москве инициативу о парламентском измерении нормандского формата, участвовал как Рабинович, так и председатель политсовета партии, депутат Рады Виктор Медведчук.

"Если нас сегодня привлекают к суду за то, что мы ищем мир, наверное, мы хорошие люди, что я могу сказать", - прокомментировал Рабинович ситуацию в эфире телеканала "112 Украина". Он отметил, что в практике возбуждения подобных уголовных дел "ничего нового нет". "За поиск мира в нашей стране сегодня и должны привлекать к суду. Не за то, что люди воруют, что разворовывают страну, а в вот за то, что люди едут в Москву и разговаривают со своими коллегами, депутатами Госдумы", - уверен он.

Политик добавил, что это происходит на фоне роста рейтингов его партии и падения доверия граждан к команде президента Украины Владимира Зеленского. "Пусть делают, что хотят. Они сегодня реально чувствуют, что рейтинг нашей партии растет", - констатировал Рабинович.

Депутат подчеркнул, что оппозиция продолжит искать пути для урегулирования конфликта на востоке страны, в том числе и через парламентское измерение нормандского формата. "Я хочу тем, кто возбуждает уголовное дело, подкинуть еще материал. Мы планируем большую встречу партии "Единая Россия" и нашей партии, на парламентском уровне будем искать пути к миру", - сказал он.

В марте этого года депутаты ОПЗЖ присутствовали на пленарных заседаниях Госдумы. Там состоялась встреча председателя парламента Вячеслава Володина с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Тогда же Володин и Медведчук обсудили в Кремле с президентом России Владимиром Путиным создание парламентского измерения нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина). Позже в пресс-службе украинского парламента заявляли, что поездка депутатов Рады имела частный характер.