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СМИ: на Украине расследуют возможную установку "жучков" в кабинете Порошенко

Это могло нанести ущерб государственным интересам страны, говорится в фотокопии выдержки из материалов Единого реестра досудебных расследований
Петр Порошенко Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
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Петр Порошенко
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники Государственного бюро расследований Украины после публикации "пленок Порошенко и Байдена" начали проверку по делу о незаконной установке прослушивающей аппаратуры в кабинете бывшего президента страны. Это следует из материалов Единого реестра досудебных расследований.

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"По факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, что могло нанести ущерб государственным интересам", - говорится в фотокопии выдержки из реестра, которую опубликовало издание "Украинская правда".

"Ведомство расследует дело о прослушке в кабинете Порошенко", - уточнил источник издания в правоохранительных органах.

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач 19 мая обнародовал записи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Петр Порошенко, бывший американский вице-президент Джозеф Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Депутат заявил, что одной из тем было предоставление американской стороной $1 млрд в обмен на сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером. На другой записи Керри призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генпрокурора Виктора Шокина", он поясняет, что этот вопрос беспокоит Байдена. Записи содержат и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины.

Генпрокуратура Украины после данной публикации возбудила против Порошенко уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью. Сам экс-президент назвал эту ситуацию спецоперацией против стратегических отношений Украины с США.

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичБайден, Джозеф (Джо)Керри, Джон
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